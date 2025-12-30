C’est le 30 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2012, Brian May, le guitariste du groupe Queen, est nommé Personne de l'année par la charité pour la protection des animaux PETA, pour ses efforts pour arrêter l'abattage des blaireaux. May avait fondé un groupe nommé Save Me avec PETA et d'autres groupes de protection des animaux.

- En 2001, le groupe rock canadien Nickelback a la chanson #1 aux États-Unis avec leur single hit “How You Remind Me.” D'après Nielsen Soundscan, c'est devenu la chanson la plus jouée à la radio américaine pendant les années 2000.

- En 1978, les membres d'Emerson, Lake & Palmer annoncent leur séparation.

- En 1999, George Harrison est poignardé quatre fois au torse pendant une tentative de vol chez lui à Londres. Le Beatle, âgé de 56 ans, et sa femme réussissent à retenir l'homme jusqu'à l'arrivée de la police.

- En 2006, le chanteur britannique Rod Stewart est nommé Commandant de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine Elizabeth II.

- En 1989, le bassiste de Nirvana Krist Novoselic épouse Sheli Dilley à Tacoma dans l'État du Washington. Ils divorceront 10 ans plus tard.

- Et en 2010, “Waiting for the End” de Linkin Park arrive au sommet des palmarès alternatifs. C'est la dixième chanson du groupe à arriver au #1, les mettant en deuxième position derrière les Red Hot Chili Peppers pour le plus de #1 sur les palmarès alternatifs, qui avaient été créés 22 ans avant.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio