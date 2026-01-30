C’est le 30 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1951, Phil Collins naît à Chiswick en Angleterre.

- En 1969, les Beatles jouent leur fameux spectacle pendant l'heure du dîner sur le toit du bâtiment des Studios Apple à Londres. Le spectacle de 40 minutes représente la dernière fois que le groupe joue ensemble en spectacle. À la fin du spectacle, John Lennon dit à la foule, “J'aimerais vous remercier de la part du groupe et j'espère que nous avons passé notre audition.”

- En 1972, des soldats britanniques tirent sur plus d'une douzaine de marcheurs se battant pour les droits des Catholiques à Londonderry en Irlande du Nord. L'événement sera connu sous le nom de “Bloody Sunday” (le dimanche sanglant) et inspirera la chanson de U2 “Sunday Bloody Sunday.”

- En 1973, juste après avoir abandonné le nom de groupe Wicked Lester, un groupe nommé Kiss fait sa première apparition. Ils jouent au Popcorn Club à Queens à New York et tous les membres originaux sont présents : Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss et Ace Frehley.

- En 1982, le groupe Hall and Oates est #1 avec “I Can’t Go For That, (No Can Do),” le quatrième #1 en Amérique du duo.

- Et en 1988, le groupe INXS a son premier hit en Amérique du Nord avec “Need You Tonight.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio