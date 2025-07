C’est le 30 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, les Beatles enregistrent la chanson "Come Together".

- En 2003, The Rolling Stones, AC/DC, Rush, The Guess Who et d'autres encore jouent un concert charité à Toronto pour prouver que la ville n'a plus de cas du SRAS. On pense que c'est le plus gros concert de l'histoire canadienne.

- En 2002, Bruce Springsteen lance son douzièreme album, intitulé The Rising.

- En 1988, Steve Winwood entame un séjour de quatre semaines au sommet des palmarès avec le single “Roll With It.”

- En 1991, un agent de police doit déchirer une contravention donnée à une limousine qui avait fait un tournant illégal. C'était la voiture qui transportait Axl Rose, qui a menacé de ne pas jouer au concert de Guns N’ Roses de cette soirée là si on lui donnait une contravention.

- En 2011, après 20 semaines au sommet des palmarès rock, la chanson “Rope” des Foo Fighters est détrônée par une autre chanson du groupe , “Walk.”

 

- Et en 2013, Five Finger Death Punch lance l'album The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio