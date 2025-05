C’est le 30 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, les Beatles commencent à enregister l'album qui sera connu sous le nom "The White Album". L'album double, qui a officiellement pour titre "The Beatles", est le premier disque sur l'étiquette Apple. Et la première pièce qui sera enregistrée sur celui-ci est "Revolution".

- En 2007, une station radio de Chicago joue une copie divulguée d'avance du nouvel album des White Stripes, Icky Thump. Même si il était en tournée en Espagne, Jack White appelle personnellement la station pour leur faire savoir son mécontentement.

 

- En 1997, West Arkeen, qui a joué de la guitare sur les albums Use Your Illusion de Guns 'n' Roses et qui était connu de façon officieuse comme le #6 de G'N'R, meurt à Los Angeles d'une surdose de drogues à l'âge de 36 ans.

- En 1992, les Black Crowes montent au sommet des palmarès avec l'album The Southern Harmony and Musical Companion.

 

- En 2005, X&Y, le nouvel album de Coldplay, est mis illégalement sur Internet une semaine avant sa sortie, même si le groupe n'avait pas envoyé de copies aux journalistes et que les copies qu'ils avaient envoyés portaient le faux nom de groupe de The Fir Trees, pour confondre les pirates.

- Et en 2009, Ozzy Osbourne poursuit Tony Iommi, qui avait été dans Black Sabbath avec lui, pour paiements de redevances manqués, après que le guitariste ait affirmé, de façon erronée, que le nom du groupe lui appartenait.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio