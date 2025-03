C’est le 30 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2004, Marilyn Manson renvoit son guitariste, John5. Lorsque questionné sur le renvoi, le rocker dit "Ça a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je ne bois pas et que je ne prend pas de drogues."

- En 1967, la photo pour la pochette pour Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band est prise dans un studio de Londres. Des silhouettes en carton et des mannequins de cire sont utilisés pour représenter les héros des Beatles, y compris Edgar Allan Poe, Lenny Bruce, Bob Dylan et d'autres.

- En 2003, Limp Bizkit présente son nouveau guitariste, Mike Smith, qui remplace Wes Borland. Borland avait quitté le groupe en 2001 pour des différences créatives, mais était revenu en 2004.

- En 1985, Phil Collins passe deux semaines au sommet des palmarès avec le single “One More Night,” sa deuxième chanson à être au #1 aux États-Unis.

- En 1984, Greg Lake quitte Asia, remplacé par le bassiste et chanteur original du groupe, John Wetton.

- En 1975, Jeff Beck lance son premier album solo, Blow by Blow.

- En 1974, les Ramones jouent leur premier spectacle. Il a lieu au studio Performance à New York.

- Et en 1992, au studio Bearsville à Woodstock dans l'État de New York, R.E.M. commence les sessions d'enregistrement pour l'album Automatic for the People.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio