C’est le 30 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1966, après un an et demi avec le groupe, le guitariste Jeff Beck quitte les Yardbirds pour former le Jeff Beck Group.

- En 1979, Pink Floyd lance son album double The Wall.

- En 1982, le groupe Metallica joue son dernier spectacle avec leur bassiste original, Ron McGovney.

- En 1977, le 42ème et dernier spécial de Bing Crosby est diffusé. On y trouve son mémorable duet avec David Bowie sur “Peace on Earth/ Little Drummer Boy.”

- En 1982, Michael Jackson lance Thriller, où on peut trouver les guitaristes Eddie Van Halen et Steve Lukather.

- En 2000, Creed gagne gros aux touts premiers My Vh1 Music Awards, où le groupe ramasse quatre trophées.

- Et en 2005, System of a Down a l'album #1 au pays avec Hypnotize, leur cinquième projet et la deuxième partie de leur album double Mezmerize/Hypnotize.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio