C’est le 30 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2002, Jason Mizell, aussi connu sous le nom de Jam Master Jay, meurt par balle à l'âge de 37 ans dans le quartier jamaïcain de Queens à New York. Bien que les autorités suspectent Kenneth "Supreme" McGriff, un ami d'Irv et Chris Gotti, les fondateurs de Murder Inc., d'avoir commis le crime avec Randy "Stretch" Walker comme accomplice, ils ne seront pas accusés et le meurtre n'a jamais été résolu.

- En 1971, Imagine de John Lennon est l'album #1 aux États-Unis.

- En 1998, tous les quatre membres de Black Sabbath se réunissent pour jouer “Paranoid” au Late Show with David Letterman.

- En 1988, la chanteur de Nirvana Kurt Cobain casse sa toute première guitare.

- En 1999, dans un des premiers essais à envoyer du vidéo par l'internet, Neil Young "cybercast" son Bridge School Benefit. Les fans avec des modems avec la bande passante nécessaire ont pu voir les spectacles de The Who, Pearl Jam et Brian Wilson.

- En 2007, les Eagles lancent Long Road Out of Eden, leur premier album studio en 28 ans. Il n'était disponible que dans les magasins Walmart, à Sam's Club et sur le site web du groupe.

- En 2012, Flyleaf lancent leur troisième album, New Horizons, leur dernier album avec la chanteuse Lacey Sturm.

- Et en 1990, le chanteur de Guns N’ Roses Axl Rose est relâché après avoir payé une caution de 10 000 $US, après avoir été arrêté après avoir supposément frappé un voisin à la tête avec une bouteille. L'incident serait survenu après une plainte à la police à cause de musique très forte venant de la maison du chanteur.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio