- En 2002, les Rolling Stones lancent une compilation double, intitulée Forty Licks.

- En 1997, les Rolling Stones lance leur 23ème album studio aux États-Unis, Bridges to Babylon.

- En 2008, Disney lance Nightmare Revisited, un album de covers de chansons venant du film culte The Nightmare Before Christmas de 1993. On y trouve des nouveaux arrangements par Korn, Amy Lee of Evanescence et Marilyn Manson.

- En 2013, Fitz and the Tantrums rentrent dans l’histoire lorsque leur chanson « Out of My League » arrive au numéro 1 sur les palmarès des chansons alternatives. Ça a pris 33 semaines sur les palmarès pour que le chanson atteigne le sommet.

- Et en 2008, Tom Morello lance The Fabled City, son deuxième album studio sous le nom de The Night Watchman. On y trouve des artistes invités comme Serj Tankian et Perry Farrell.

Article original Why September 30th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio