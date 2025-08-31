C’est le 31 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1974, les Rolling Stones lancent Goats Head Soup. Ce ne sera pas considéré comme un de leurs albums classiques, mais il montera au #1 grâce au single “Angie”.

- En 1991, Metallica entame un séjour de quatre semaines au sommet des palmarès avec l'album Black Album, où l'on trouve les chansons “Enter Sandman,” “Sad But True,” “The Unforgiven” et “Nothing Else Matters.”

- En 1995, le Temple de la renommée du rock and roll ouvre ses portes à Cleveland, la ville où le DJ Alan Freed avait inventé le terme "rock 'n' roll" au début des années 50.

- En 2005, Blondie, Public Enemy et plusieurs autres montent sur scène lors d'un concert organisée par Steven Van Zandt, du E Street Band, afin de sauver le CBGB, le célèbre club punk new-yorkais.

- En 1990, Jackson Browne, Bonnie Raitt et Stevie Wonder chantent “Amazing Grace” aux funérailles du guitariste Stevie Ray Vaughan, qui a perdu la vie quatre jours plus tôt dans un accident d'hélicoptère.

- Et en 1997, le Microsoft Network diffuse sur internet le concert de U2 à Dublin. Des participants internet peuvent contrôler des caméras présentes au concert, leur permettant de voir le concert de plusieurs perspectives différentes.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 31st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio