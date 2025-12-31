C’est le 31 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1973, des gros noms de la musique font leurs débuts. AC/DC jouent leur première spectacle dans un bar à Sydney en Australie, pendant que Journey font de même pour un spetacle de Nouvel An au Winterland Ballroom à San Francisco.

- En 1984, Rick Allen, le batteur de Def Leppard, s'écrase avec sa Corvette Stingray en Angleterre alors qu'il se rendait à un party du Nouvel An. Le rockeur perd son bras gauche dans cet accident.

- En 2003, Aerosmith, Bon Jovi, Elton John et Kiss jouent à la 32e édition de l'annuel New Year’s Rockin’ Eve de Dick Clark.

- En 1963, The Kinks font leurs débuts au restaurant Lotus House à Londres.

- En 1966, The Monkees passent sept semaines au sommet des palmarès avec leur version de la chanson de Neil Diamond “I’m a Believer.”

- Et en 2000, Chris Robinson des Black Crowes épouse l'actrice Kate Hudson.



Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 31st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio