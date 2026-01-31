C’est le 31 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Led Zeppelin joue le premier spectacle de deux au Fillmore East à New York pendant la première tournée nord-américaine du groupe. Leur performance était supposément tellement intense que le groupe à l'affiche, Iron Butterfly, a refusé de monter sur scène après eux.

- En 1981, Blondie est au sommet des palmarès avec le single “The Tide Is High.” C'est la troisième chanson #1 du groupe.

- En 2007, un poème jamais publié que Jim Morrison avait écrit et enregistré peu de temps avant sa mort en 1971 reçoit un accompagnement musical et est utilisé pour publiciser une campagne pour la lutte aux changements climatiques.

- En 2001, il est annoncé que Peter Criss quittera Kiss et qu'Eric Singer va le remplacer pour les autres spectacles de la tournée d'adieu du groupe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 31st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio