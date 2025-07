C’est le 31 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, lors d'un concert des Eagles à Long Beach en Californie, les esprits s'échauffent entre Glenn Frey et Don Felder, qui passent tout le concert à se décrire l'un à l'autre comment ils allaient se battre après le spectacle. Il va sans dire que c'est généralement considéré comme le jour de la séparation du groupe.

- En 2012, Bruce Springsteen joue son plus concert à vie. Il a lieu à Helsinki en Finlande à la fin d'une tournée européenne. Il dure quatre heures et six minutes.

- En 1976, Blue Oyster Cult lance leur succès “(Don’t Fear) the Reaper.”

 

- En 1957, un batteur du nom de Richard Starkey fait ses débuts sur scène en jouant de batterie avec le Eddie Clayton Skiffle Group au club The Cavern à Liverpool. Il sera connu sous un autre nom : Ring Starr.

- En 1971, James Taylor ont la chanson #1 au pays avec “You Got a Friend.”

- E en 2010, Shinedown entame un trois semaines au #1 des palmarès rock avec leur single “The Crow and The Butterfly” de leur album The Sound of Madness.

 

Article original Why July 31st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio