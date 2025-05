C’est le 31 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2019, Rocket Man, le film portant sur la vie d'Elton John, sort en cinéma.

- En 1982, R.E.M. signe un contrat pour enregistrer cinq albums avec I.R.S. Records, une maison de disques indépendante basée en Californie.

 

- En 2006, quelques centaines de chanceux fans assistent à l'enregistrement de l'épisode Storytellers de VH1 portant sur Pearl Jam au Avalon à New York.

- En 1976, The Who sont inclus dans le Livre Guinness des records pour avoir joué le spectacle le plus fort par un groupe rock. Leur concert à Charlton en Angleterre a atteint 120 décibels.

- En 2008, Death Cab for Cutie ont l'album #1 aux États-Unis avec leur sixième album, intitulé Narrow Stairs.

 

- Et en 1993, Jon Bon Jovi et sa femme Dorothea Hurley ont leur premier enfant. Leur fille, nommée Stephanie Rose, naît à Red Bank au New Jersey.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 31st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio