C’est le 31 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, David Bowie monte sur scène pour une soirée d'Halloween au General Gordon à Gravesend en Angleterre. Le tout dure environ 15 minutes. Bowie chante "Space Oddity" au grand plaisir de tous, mais amène ensuite un tabouret sur scène. Il lit ensuite des poèmes d'un livre qu'il avait amené avec lui. Il quitte la scène, hué par la foule.

- En 1996, Slash annonce qu'il ne fait plus partie de Guns N’ Roses. Il affirme qu'il n'aurait parlé que deux fois à Axl depuis 1994.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1992, ABC diffuse un spécial intitulé Halloween Jam à Universal Studios, avec des performances d'AC/DC, Ozzy Osbourne, Slaughter et The Black Crowes.

- En 1993, le bassiste des Red Hot Chili Peppers Flea passe la nuit au Viper Room avec son ami l'acteur River Phoenix. Pendant que le rockeur jouait avec Johnny Depp à l'intérieur, Phoenix s'écroulait dehors d'une combinaison toxique de drogues. Flea l'apprend et quitte la scène pour être avec Phoenix, allant avec lui à l'hôpital, où Phoenix meurt.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1970, Led Zeppelin passent quatre semaines au sommet des palmarès avec l'album Led Zeppelin III.

- En 1990, pendant un concert à Seattle, Billy Idol laisse 600 poissons morts dans la salle de préparation du groupe Faith No More. Ils ont répliqué en embarquant sur scène complètement nus pendant son spectacle.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 1998, Kiss lancent leur tournée Psycho-Circus Tour avec un spectacle extravagant d'Halloween à Los Angeles.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 31st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio