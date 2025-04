C’est le 4 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1964, les Beatles ont les cinq premières positions sur les palmarès américains, 'Please Please Me' au #5, 'I Want To Hold Your Hand' en quatrième, 'Roll Over Beethoven' en troisième, 'Love Me Do' en deuxième et 'Can't Buy Me Love' au #1. Ils ont neuf autres singles sur les palmarès, occupant ainsi 14 positions sur le Top 100.

- En 2003, Sebastian Bach, l'ancien chanteur de Skid Row, est renvoyé de la compagnie de tournée pour Jesus Christ Superstar. Le rockeur canadien, qui sera remplacé par son apprenti, promet de revenir au rock and roll.

- En 2008, les Stone Temple Pilots révèlent qu'ils se réuniront et iront en tournée, leur première en huit ans.

 

- En 1981, Paradise Theater de Styx monte au #1. C'est leur quatrième album consécutif à être déclaré triple-platine, établissant un record de ventes.

- En 2004, Beck épouse l'actrice Marissa Ribisi à Montecito en Californie.

 

- En 2003, Meat Loaf annonce qu'il prendra sa retraite après une dernière tournée. Sa retraite ne durera pas.

- En 1987, The Joshua Tree de U2 débute au #7 sur le Billboard 200, le plus haut début pour un groupe depuis Stevie Wonder en 1980.

 

- Et en 1970, Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young est l'album #1 aux États-Unis.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio