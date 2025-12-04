C’est le 4 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1976, le guitariste Tommy Bolin meurt d'une surdose d'héroïne à l'âge de 25 ans. Il avait joué en ouverture pour Jeff Beck le jour précédent à Miami en Floride. Bolin avait fait parti de Zephyr (1969 à 1971), de The James Gang (1973 à 1974) et de Deep Purple (1975 à 1976).

- En 1993, Frank Zappa meurt à Los Angeles d'un cancer du pancréas. Il avait 52 ans.

- En 1979, un groupe alors inconnu nommé U2 joue dans une petite salle à Londres. On les appele de façon érronée “The U2s” et la foule se résumait à neuf personnes. Le spectacle se termine abruptement lorsque The Edge casse une de ses cordes de guitare.

- En 1980, les membres de Led Zeppelin déclarent qu'ils ne continueront pas suivant la mort du batteur John Bonham.

- Et en 2012, Randy Blythe, le chanteur de Lamb of God, est accusé de la mort d'un fan pendant un concert à Prague. Le rockeur aurait poussé le fan de la scène pendant le spectacle du groupe en République tchèque, causant la chute du fan sur le plancher de béton, où il se cogne la tête. Il mourrera de ses blessures. Blythe sera plus tard acquitté.

