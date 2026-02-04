C’est le 4 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2007, Prince épate tout le monde pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, terminant avec une performance exceptionnelle de "Purple Rain" jouée sous la pluie.

- En 1968, les Beatles commencent à travailler sur “Across the Universe” au studio Abbey Road lorsque John Lennon et Paul McCartney décident d'ajouter des harmonies en falsetto à la chanson. Ils sortent du studio et trouvent deux adolescentes fans du groupe pour chanter sur la chanson.

- En 1977, Rumours de Fleetwood Mac est lancé.

- En 1978, les Bee Gees passent quatre semaines au #1 avec “Staying Alive.” La chanson, qui vient de la bande sonore de Saturday Night Fever, donnent aux frères leur cinquième #1.

- En 1984, Culture Club passe trois semaines au #1 avec le single “Karma Chameleon.” C'est le cinquième hit du groupe en Amérique.

- En 2003, Courtney Love est arrêtée à l'aéroport Heathrow pour avoir "mis un avion en danger" pendant un vol transatlantique. Elle aurait supposément été abusive avec le personnel de cabine pendant le vol de Los Angeles à Londres, après que son infirmière, qui était en classe économique, n'a pu rejoindre Courtney en première classe. Elle a blâmé l'incident pour ses propos abusifs.

- Et en 2017, les membres Black Sabbath jouent leur dernier spectacle pendant leur tournée d'adieu dans leur ville natale de Birmingham en Angleterre.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio