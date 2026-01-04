C’est le 4 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2001, Madame Tussaud’s à Londres révèle que Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, est arrivé troisième dans la liste des personnages les plus haï dans les expositions, après Adolf Hitler et Slobodan Milosevic.

- En 2004, Ray Davies des Kinks est atteint par balle à la jambe en Nouvelle-Orléans. Le compositeur de “Waterloo Sunset” se fait tirer en courant après deux hommes qui avaient volé la sacoche de sa copine.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1986, Phil Lynott, le chanteur-bassiste de Thin Lizzy, meurt aux soins intensifs dans la Salisbury Infirmary en Angleterre. Un empoisonnement sanguin et de multiples abcès internes causés par l'utilisation de drogues affectaient ses reins, son foie et son coeur. Il avait 35 ans.

- En 1967, les Doors lancent leur premier album éponyme.

- En 1970, Keith Moon, le batteur de The Who, tue son chauffeur par accident en lui passant dessus en voiture. Moon, qui n'avait jamais passé son test de conduite, s'échappait d'un groupe de skinheads, après une bagarre dans un pub anglais.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1973, le Allman Brothers Band annonce par le magazine Rolling Stone que le bassiste Lamar Williams a été engagé pour remplacer Berry Oakley, mort dans un accident de moto en 1972.

- En 2011, le chanteur de “Baker Street” Gerry Rafferty meurt à 63 ans.

- Et en 2013, le guitariste de longue date du groupe Anthrax quitte le groupe à l'amicale pour se concentrer sur d'autres projets.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio