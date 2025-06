C’est le 4 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1983, la chanson 'Every Breath You Take' du groupe The Police est #1 en Angleterre et ce, pour 4 semaines consécutives. Il s'agit du 5e et dernier single du groupe qui atteindra le #1.

- En 1984, Bruce Springsteen lance Born in the USA.

 

- En 1994, le supergroupe qui avait joué des chansons des Beatles pour le film Backbeat se réunit pour jouer aux MTV Video Music Awards. Le groupe est composé de Mike Mills de R.E.M., Thurston Moore de Sonic Youth, Dave Pirner de Soul Asylum, Greg Dulli de Afghan Whigs et Dave Grohl de Nirvana.

- En 1997, Ronnie Lane, le bassiste de Small Faces et de Faces, meurt chez lui au Colorado à l’âge de 51 ans. Le rockeur meurt de la sclérose, dont il souffrait depuis 20 ans.

- En 1993, Kurt Cobain est arrêté après une dispute chez lui à Seattle. Le tout aurait été le résultat d’une chicane sur la question de la collection d’armes à feu du chanteur de Nirvana.

 

- En 1966, Janis Joplin arrive à San Francisco, ayant été invitée par Big Brother & The Holding Company afin qu’elle devienne leur chanteuse.

- En 2005, System of a Down est au sommet des palmarès avec le quatrième album studio du groupe, intitulé Mezmerize.

- Et en 1996, Metallica lance le sixième album studio du groupe, Load.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio