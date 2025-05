C’est le 4 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2012, Adam Yauch, membre des Beastie Boys, meurt du cancer à 49 ans.

- En 1959, la cérémonie pour les tout premiers prix Grammy a lieu à Los Angeles. Mort Sahl anime l'événement, où The Music from Peter Gunn de Henri Mancini gagne Album de l'année.

- En 1970, la garde nationale tue quatre étudiants et blesse 11 autres lors d'une manifestation contre la guerre au Vietnam à l'université Kent State University à Ohio. Peu de temps après, le Canadien Neil Young rentre en studio avec le reste de Crosby, Stills, Nash & Young pour enregistré son ode à la tragédie, simplement intitulée “Ohio.”

- En 1973, Led Zeppelin entame sa tournée nord-américaine, qui deviendra éventuellement la plus grosse et la plus rentable tournée rock de l'histoire américaine. Pendant le voyage, ils se déplacement en Boeing 720, qui comprend un bar, une douche, un salon de 30 pieds et une chambre à coucher couverte de fourrure blanche. Le tout rapportera plus de 4 millions de dollars.

- En 1974, Grand Funk Railroad passe deux semaines au sommet des palmarès avec une reprise de la chanson “The LocoMotion”, originalement enregistrée par Little Eva

 

- Et en 1997, Courtney Love met une annonce dans le Seattle Times, annonçant la vente de la maison qu'elle partageait avec Kurt Cobain. Le prix de la maison, qui comprend 5 chambres à coucher et 4 salles de bain, est établi à 3 millions de dollars. La remise dans laquelle est mort Cobain avait été détruite lorsque la maison avait été rénovée.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio