C’est le 4 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1966, le London Evening Standard publie la déclaration controversée de John Lennon où il affirme que les Beatles sont "plus populaires que Jésus."

- En 1994, Kurt Cobain est amené d'urgence à l'hôpital après avoir fait une surdose d'alcool et de drogues dans un hôtel à Rome pendant la tournée européenne de Nirvana. Le chanteur avait pris entre 50 et 60 pilules de Rohypnol en plus d'avoir bu du champagne.

- En 1977, CBS lance le premier album de The Clash au Royaume-Uni mais refuse d'en faire de même aux États-Unis jusqu'en 1979. Cela n'empêche pas les fans de se le procurer : les Américains achètent plus de 100 000 copies importées, en faisant un des disques importés les mieux vendus de l'histoire.

- Et en 1967, les Rolling Stones ont la chanson #1 au pays avec “Ruby Tuesday,” le quatrième hit du groupe à arriver au sommet.



Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.



Article original Why March 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio