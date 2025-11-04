C’est le 4 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1988, le documentaire Rattle and Hum, qui porte sur U2, est lancé à l'échelle mondiale.

- En 1967, Pink Floyd joue pour la première aux États-Unis. Le concert est à San Francisco, et on trouve aussi Big Brother & The Holding Company avec Janis Joplin à l'affiche.

- En 1978, Boston joue pour la première fois dans la ville de Boston au Boston Garden, vendu à capacité.

- En 2002, le livre Journals est publié. On y trouve des lettres et des parties du journal intime que Kurt Cobain a écrit de 1980 à 1994.

- En 1970, David Bowie lance son troisième album, The Man Who Sold the World.

- En 2007, les Eagles ont leur premier album #1 au Royaume-Uni lorsque Long Road out of Eden, leur premier album en 28 ans, arrive au sommet des palmarès.

- Et en 2010, à Santa Monica, Metallica joue au lancement du jeu vidéo d'Activision Call of Duty: Black Ops.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio