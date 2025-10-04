C’est le 4 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2018, Elton John fait un arrêt à Montréal pour sa tournée Farewell Yellow Brick Road World Tour.

- En 1970, Janis Joplin est trouvée morte au Landmark Hotel à Hollywood, apparemment d’une surdose d’héroïne et d’alcool. Elle avait 27 ans.

- En 1969, Creedence Clearwater Revival commence un séjour de quatre semaines au sommet des palmarès avec l’album Green River.

- En 1996, Van Halen annonce que l’ex-chanteur d’Extreme Gary Cherone remplace Sammy Hagar comme nouveau chanteur du groupe.

- En 2005, Flyleaf lance son premier album éponyme.

- Et en 2013, Nothing Left to Fear, le premier film co-produit par Slash, paraît dans les cinémas. Le même jour, le guitariste lance la bande sonore du film, qu’il a choisie. Elle inclut deux chansons originales.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio