- En 1982, le groupe Survivor est au sommet des palmarès britanniques avec le single "Eye of the Tiger", qui sert de chanson thème pour le film Rocky III. Ce sera leur seul chanson au #1 mais elle leur méritera un Grammy pour Meilleure performance rock.

- En 1976, Fleetwood Mac ont leur premier album #1 avec leur disque éponyme, qui avait déjà passé plus d'un an sur les palmarès sans atteindre le #1.

- En 1996, Oasis mettent les fans en colère aux MTV Video Music Awards lorsque, pendant qu'ils jouent “Champagne Supernova," le chanteur Liam Gallagher crache sur scène et lance une bière dans la foule.

- En 1971, Paul McCartney a son premier #1 aux États-Unis en solo avec sa chanson “Uncle Albert/Admiral Hasley.”

- En 2008, la Stratocaster Fender que Jimi Hendrix avait brûlé sur scène au Astoria à Londres en 1967, la première à laquelle il avait mis feu, est vendue aux enchères pour 467 000 $.

- En 1986, peu de temps après avoir retrouvé son permis de conduire après une suspension de cinq ans, Gregg Allman est arrêté en Floride pour conduite en état d'ébriété.

- En 1982, le Steve Miller Band a la chanson #1 au pays avec “Abracadabra.”

- En 1995, Blur, Oasis et Radiohead sont parmi les groupes à enregistrer des chansons pour l'album-bénéfice War Child qui est lancé cinq jours plus tard. Tous les profits vont aux enfants pris dans la guerre en ex-Yougoslavie.

- Et en 1997, après avoir joué sur scène apour le pré-spectacle des MTV Video Music Awards à New York, Pat Smear, le guitariste des Foo Fighters, annonce publiquement qu'il quittait le groupe et présente son remplaçant, Franz Stahl.

Article original Why September 4th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio