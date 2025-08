C’est le 5 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, Def Leppard signe un contrat avec Phonogram Records, reçevant une avance de 120 000 livres anglaises et des redevances de 10% sur toutes les ventes pour les deux premières années.

- En 1975, Joan Jett et la batteure Sandy West forme le premier groupe heavy rock féminin, nommé The Runaways.

 

- En 1967, Pink Floyd lancent leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn.

- En 1972, Clive Davis fait signer un contrat à un jeune groupe nommé Aerosmith pour CBS Records, après les avoir vu jouer à Max’s Kansas City à New York. Ils reçoivent 125 000 $ au moment de la signature.

 

- En 2001, les Foo Fighters offrent une un spectacle intime pour 300 chanceux au Troubadour à Los Angeles. Les fans étaient choisis après avoir envoyé des courriels sur le site web du groupe.

- En 1983, David Crosby est condamné à cinq ans de prison au Texas pour des infractions liées à la cocaïne et aux armes à feu. Le chanteur dort pendant la majeure partie de son procès.

- Et en 2003, Smash Mouth lancent leur album Get the Picture et célèbrent en jouant dans un Toys ‘R’ Us à New York.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio