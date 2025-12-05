C’est le 5 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, le groupe U2 joue son premier spectacle aux États-Unis au Ritz Ballroom à New York.

- En 1993, Doug Hopkins, qui avait aidé à fonder le groupe rock Gin Blossoms, meurt d'un coup de feu qu'il s'est infligé lui-même. Il avait 32 ans. Le guitariste et compositeur était dans une clinique de désintoxication à l'hôpital St-Luke à Phoenix en Arizona. Il s'était échappé le jour d'avant et était revenu avec un pistolet, avec lequel il s'est suicidé.

- En 2004, Sir Elton John reçoit le Kennedy Center Honor à Washington, D.C.

- En 2004, Bono, Paul McCartney, Coldplay, Chris Martin, Thom Yorke de Radiohead, et d'autres dans Band Aid 20 ont la chanson #1 dans le monde avec leur nouvelle version de "Do They Know It's Christmas."

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1968, Graham Nash quitte The Hollies pour former Crosby, Stills & Nash.

- En 2005, Roger Waters, l'ex-membre de Pink Floyd, lance son album double live, In the Flesh, qui inclut du matériel tiré de quatre spectacles à travers le pays.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1981, le premier album de Black Flag, Damaged, paraît.

- En 1973, Paul McCartney lance Band on the Run. Grâce au succès de la chanson titre et de “Jet,” l'album deviendra l'album avec le plus de succès de la période post-Beatles de McCartney.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2005, le chanteur d'Audioslave Chris Cornell devient papa lorsque sa femme donne naissance à leur fils, Christopher Cornell.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio