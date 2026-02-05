C’est le 5 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1983, l'album Pyromania de Def Leppard passe 92 semaines sur les palmarès. Sans atteindre le #1, il vendra plus de 6 millions de copies aux États-Unis.

- En 1971, Black Sabbath commence à enregistrer son troisième album Master of Reality. Pour l'album, le guitariste Tony Iommi décide d'accorder son instrument trois demi-tons plus bas. Le bassiste Geezer Butler fait de même, créant le son plus sombre qui influencera tellement d'autres groupes.

- En 1983, Toto va au #1 avec le single “Africa.”

- En 2006, les Rolling Stones jouent trois chansons pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl XL.

- Et en 1948, “Nigel Tufnel” naît. Le guitariste fictif du groupe Spinal Tap est joué par Christopher Guest dans le fauxcumentaire de 1984 du même nom. “Nigel” serait né au Squantey à East London, où il rencontre son voisin et futur camarade musical, “David St. Hubbins.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio