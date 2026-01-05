C’est le 5 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, Jimi Hendrix passe une journée en prison à Stockholm en Suède, après avoir démoli sa chambre à l'hôtel Goteberg. On suspecte que l'alcool ait joué un rôle important dans son comportement.

- En 1973, Bruce Springsteen lance son premier album Greetings from Asbury Park, N.J. Enregistré en une semaine, l'album ne vend que 25 000 copies à sa première année. “Blinded By The Light” et “Spirit In The Night” sont lancés comme singles mais ne font pas de remous sur les palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1984, The Police annonce un concert d'adieu le 2 mars 1984 en Australie. Le groupe avait joué ensemble depuis neuf ans.

- En 1979, Prince fait ses débuts en spectacle au Capri Theatre à Minneapolis. Des cadres de compagnie d'enregistrement sont présents mais pensent que le chanteur a besoin de temps pour développer ses talents.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2003, le chanteur de Green Day Billie Joe Armstrong est arrêté suspecté de conduire sous l'influence de l'alcool lorsqu'il fait de la vitesse en Californie au volant de sa convertible BMW noire. Il échoue un test d'haleine et est arrêté.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio