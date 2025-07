C’est le 5 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1950, Hugh Anthony Cregg III naît à New York. Il formera Huey Lewis and the News à San Francisco.

- En 1994, Hootie & The Blowfish lance leur premier album, intitulé Cracked Rear View, qui deviendra un des albums les plus vendus de l'histoire d'Atlantic Records.

 

- En 1965, Marty Balin et Paul Kantner forment un groupe folk-rock group qui deviendra Jefferson Airplane.

- En 1988, Slayer lancent leur quatrième album, South of Heaven.

 

- En 1969, les Rolling Stones font de leur concert gratuit à Hyde Park en un service commémoratif pour Brian Jones, le membre co-fondateur du groupe, mort noyé dans sa piscine le 3 juillet.

- En 1978, EMI met fin à la production de l'album Some Girls des Rolling Stones, après que des célébrités dont l'image apparaîssait sur la couverture se soient plaint.

 

- Et en 1995, le Département de la justice annonce que, par manque de preuves, ils n'enquêteraient pas les accusations de violation des lois antrust portées contre Ticketmaster, à la grande déception de Pearl Jam, dont les plaintes quant aux frais de service élevés de la compagnie avaient mené à l'enquête.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio