C’est le 5 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1975, Syd Barrett, qui avait aidé à fonder Pink Floyd mais qui avait dû quitté à cause de troubles liés à sa consommation d'acide, visite les studios Abbey Road pendant l'enregistrement de Wish You Were Here, qui avait été écrit sur lui. Personne ne le remarque et il quitte aussi furtivement qu'il est arrivé.

- En 2002, Dee Dee Ramone, le bassiste des Ramones, est retrouvé mort d’une surdose d’héroïne chez lui à Hollywood à l’âge de 50 ans.

- En 2003, The Project, un groupe composé de Slash, Duff McKagan et Matt Sorum, tous anciens membres de Guns N Roses, choisissent Scott Weiland des Stone Temple Pilots pour être leur chanteur, trois jours après que Scott ait plaidé non coupable à des accusations liées à la drogue. Ils prendront le nom de Velvet Revolver.

 

- En 1964, les Rolling Stones jouent leur premier spectacle en Amérique, lorsqu’ils entament une tournée nord-américaine à San Bernardino en Californie, afin de supporter leur premier album, The Rolling Stone.

- En 1977, le boa d’Alice Cooper, qui était utilisé dans son spectacle, reçoit une morsure mortelle d’un rat qu’il devait manger pour déjeuner.

 

En 2007, Paul McCartney lance son 21e album solo, intitulé Memory Almost Full.

En 1997, Noel Gallagher d’Oasis épouse Meg Matthews à Las Vegas. Ils divorceront quatre ans plus tard.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio