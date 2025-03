C’est le 5 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, REM raffle tout aux Rolling Stone Music Awards, gagnant les prix pour Album de l'année pour Out of Time, Artistes de l'année, Meilleur single et Meilleure vidéo pour "Losing My Religion", Meilleur groupe, Meilleur guitartiste et Meilleur compositeur.

- En 1994, Grace Slick, la chanteuse de Jefferson Airplane, est arrêtée pour avoir viser des policiers avec une arme à feu dans sa maison en Californie. Elle blâmait la souffrance qu'elle avait endurée depuis quelques mois, après qu'une autre de ses demeures ait brûlée.

- En 1971, Led Zeppelin joue “Stairway to Heaven” en concert pour la première fois au Ulster Hall à Belfast en Irlande du Nord, pour le premier spectacle de la tournée Back to the Clubs. Ils jouent également “Black Dog,” “Going to California” et “Rock and Roll” pour la première fois.

 

- En 1982, John Belushi, acteur, chanteur et la moitié du duo The Blues Brothers, meurt d'une surdose de drogues. Sa pierre tombale affiche, “I may be gone, but rock n’ roll lives on.” (Je suis peut-être parti, mais le rock n' roll continue.)

 

- Et en 2002, le premier épisode de la série réalité hit de MTV Les Osbournes passe en ondes.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio