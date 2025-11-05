C’est le 5 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1959, Bryan Adams naît à Kingston en Ontario.

- En 2010, Keith Richards a le livre #1 sur la liste des bestsellers non-fiction du New York Times pour son autobiographie, Life.

- En 1995, Butch Vig, qui a produit l'album Nevermind de Nirvana, fait ses début avec son groupe, Garbage, lorsqu'ils jouent au 7th Street Entry à Minneapolis.

- En 1991, l'album posthume de Stevie Ray Vaughan The Sky is Crying sort, avec 10 chansons qui n'avaient jamais été publiées mais qui avaient été enregistrées dans les années 80.

- En 1970, Led Zeppelin lance le hit “Immigrant Song” en single aux États-Unis.

- En 1987, Bruce Springsteen arrive au sommet des palmarès avec Tunnel of Love, son quatrième album #1.

- En 1965, Decca Records lance le single “My Generation” de The Who au Royaume-Uni.

- Et en 2012, avec l'élection présidentiel le lendemain, des musiciens comme Mike McCready de Pearl Jam, Lemmy Kilmister de Motorhead, Bruce Springsteen et Stevie Wonder encouragent leurs fans à voter pour Barack Obama.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio