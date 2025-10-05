C’est le 5 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1970, Led Zeppelin lance leur album iconique Led Zeppelin III, avec des chansons comme « That’s the Way, » « Celebration Day » et « Immigrant Song. »

- En 1989, Mötley Crüe se réchauffe avec un spectacle pour leur prochaine tournée Dr. Feelgood au Whisky a Go Go à Hollywood. Ils jouent sous le pseudonyme « The Foreskins”. Le spectacle est utilisé pour filmer le vidéo de « Kickstart My Heart. »

- En 1991, Guns N’ Roses entre sur les palmarès avec pas un, mais deux albums. Use Your Illusion II a le #1 et Use Your Illusion I le suit au #2.

- En 2012, Peter Buck de R.E.M. lance son premier album, intitulé Peter Buck.

- Et en 1999, 16 ans après leur séparation, Roger Daltrey annonce que The Who se réunira pour un spectacle à Las Vegas.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio