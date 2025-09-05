C’est le 5 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2016, un astéroïde est nommé en honneur de Freddie Mercury, le jour qui aurait été son 70ème anniversaire. Le chanteur de Queen voit son nom attaché à l'astéroïde 17473, découvert en 1991, l'année de sa mort. Le guitariste du groupe Brian May déclare devant 1 250 fans au Casino Montreux en Suisse que l'astéroïde serait connu sous le nom d'Astéroïde 17473 Freddiemercury.

- En 1981, Stevie Nicks monte au sommet des palmarès avec son premier album solo intitulé Bella Donna.

- En 1998, Aerosmith ont leur premier single au #1 aux États-Unis avec la chanson "I Don’t Want to Miss a Thing" écrite par Diane Warren.

- En 1993, le guitariste Dave Navarro se joint aux Red Hot Chili Peppers.

- En 1992, John Mellencamp se marie à la mannequin Elaine Irwin. C'est le troisième mariage du chanteur âgé de 40 ans et le premier pour la jeune femme de 23 ans. Ils resteront ensemble 18 ans avant de se séparer en 2010.

- En 1964, les Animals entament un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec le single “House of the Rising Sun."

- Et en 2006, les Arctic Monkeys gagnent le Mercury Prize, le prestigieux prix britannique, pour leur album Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 5th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio