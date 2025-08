C’est le 6 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1988, Appetite for Destruction, le premier album de Guns N’ Roses’ est au #1 après 57 semaines sur les palmarès et 5 millions de copies vendues. Les singles "Sweet Child O’ Mine", "Welcome to the Jungle" et "Paradise City" seront tous des hits au Top 10. Les ventes dépasseront 28 millions et reste le premier album le plus vendu de l'histoire aux États-Unis, détrônant Boston de Boston, qui avait été certifié platine 17 fois.

 

- En 2009, le chanteur d'Aerosmith Steven Tyler est amené à l'hôpital par hélicoptère après être tombé de la scène lors d'un concert au Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud, se blessant au cou et à l'épaule.

 

- En 1964, Rod Stewart fait ses débuts à la télévision britannique à l'émission musicale The Beat Room, comme membre du groupe The Hoochie Coochie Men.

- En 1989, Adam Clayton, le bassiste de U2, est arrêté à Dublin pour possession de marijuana et pour intention de fournir la drogue à quelqu'un d'autre. Sa condemnation est annulée lorsqu'il fait un don à un centre pour les victimes de violence conjugale.

 

- Et en 2008, Lollapalooza a lieu à Chicago, avec des concerts de Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, Radiohead et d'autres.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio