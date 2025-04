C’est le 6 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1975, Aerosmith lance son troisième album studio, intitulé Toys In The Attic. C'est leur album le plus vendu aux États-Unis, avec 8 millions de copies. On y trouve le hit "Walk This Way" qui atteint le #10 sur le Billboard Hot 100 au début de 1977 lorsqu'elle est lancée à nouveau comme single. Ce sera la chanson qui aidera le groupe à se faire connaître dans les années 70.

- En 1973, le groupe Queen signe son premier contrat d'enregistrement.

- En 1990, Tommy Lee, le batteur de Mötley Crüe, se donne une commotion en tombant alors qu'il se balançait avec une corde attachée à un échaffaudage du scène pendant un spectacle à New Haven au Connecticut.

- En 1968, Pink Floyd annonce que le chanteur Syd Barrett a officiellement quitté le groupe. Il souffrait de troubles psychiatriques aggravés par la drogue.

 

- En 2004, Josh Homme, le chanteur de Queens of the Stone Age et batteur des Eagles of Death Metal, se bagarre dans un bar dans le East Village à New York. Il est blessé, ce qui pousse les Eagles à annuler leur spectacle suivant.

- En 1987, les avocats de Roger Waters déclarent que le musicien contesterait l'utilisation du nom Pink Floyd par qui que ce soit d'autre, même les anciens membres du groupe, parce qu'il se considère comme la force créative principale du groupe.

- En 1974, la première représentation de Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones passe au théâtre Ziegfeld à New York. C'est le premier film avec de l'audio quadrophonique.

 

- En 1979, Minute by Minute des Doobie Brothers est l'album #1 aux États-Unis.

 

- En 1979, Rod Stewart épouse Alana Hamilton, l'ex-femme de l'acteur George Hamilton.

- Et en 2010, après 12 ans de travail sur d'autres projets, les membres de Soundgarden annoncent leur réunion.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio