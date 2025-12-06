C’est le 6 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1956, c'est la date de naissance de Peter Buck, le guitariste de R.E.M, avec qui il a eu du succès avec des chansons comme "Shiny Happy People" et "Automatic for the People".

- En 1969, les Rolling Stones jouent leur spectacle fameux au Altamont Speedway dans le nord de la Californie. Pendant le spectacle, un fan est poignardé par les Hell’s Angels, qui avaient été engagés pour assurer la sécurité. Pendant ce temps, un autre homme se noit, deux sont tués frappés par une auto et deux bébés naissent.

- En 1975, Paul Simon monte au sommet avec Still Crazy After All These Years, son premier album solo à arriver au sommet.

- En 1988, Roy Orbison meurt d'une crise cardiaque à Madison au Tennessee. Il a 52 ans.

- En 1994, Bush lance leur album classique Sixteen Stone, où on trouve des hits comme “Glycerine” et “Comedown.”

- En 1997, Metallica a l'album #1 au pays avec ReLoad.

- En 2005, le groupe Korn lance son septième album, See You on the Other Side. C'est le premier du groupe sans Brian “Head” Welch, leur guitariste de longue date.

- Et en 2006, Incubus a l'album #1 au pays avec Light Grenades, leur premier à arriver au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio