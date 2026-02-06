C’est le 6 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1962, Axl Rose naît dans la ville de Lafayette en Indiana.

- En 2001, Marilyn Manson est arrêté à Bologne en Italie, où il était en tournée. L'arrêt vient d'une accusation pour indécence publique pendant un concert en 1999.

- En 1982, le J. Geils Band passe six semaines au #1 avec la chanson “Centerfold.” C'était une grosse journée pour le groupe, leur album Freeze Frame monte également au #1 sur les palmarès, où il reste quatre semaines.

- En 1998, le Beach Boy Carl Wilson meurt à l'âge de 51 ans du cancer. Il était le chanteur principal sur des hits comme “God Only Knows” et “Good Vibrations.” Wilson a également prêté sa voix à “Don’t Let the Sun Go Down on Me” d'Elton John.

- En 2001, le guitariste Don Felder est renvoyé des Eagles.

- En 2011, le guitariste Gary Moore, qui avait joué avec Thin Lizzy et Skid Row, meurt d'une crise cardiaque pendant son sommeil. Il avait 58 ans.

- En 1994, Nirvana entâme leur dernière tournée européenne.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio