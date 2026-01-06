C’est le 6 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1958, les Rolling Stones entament leur première tournée où ils sont en tête d'affiche à Harrow en Angleterre.

- En 1976, le double album de Peter Frampton Frampton Comes Alive! sort en magasin.

- En 1993, le bassiste Bill Wyman annonce qu'il quitte officiellement les Rolling Stones.

- En 1990, Phil Collins passe trois semaines au sommet des palmarès avec l'album …But Seriously.

- En 1958, la compagnie Gibson brevète sa guitare "Flying V".

- En 1973, “You’re So Vain” de Carly Simon passe trois semaines au #1. Mick Jagger prête sa voix pour la chanson.

- En 1975, le maire de Boston annule un concert de Led Zeppelin après qu'une émeute de 2000 fans essayent d'acheter des billets.

- En 2004, Dave Grohl des Foo Fighters est en studio à Los Angeles avec le groupe Garbage pour jouer de la batterie pour la chanson “Bad Boyfriend,” qui apparaît sur l'album Bleed Like Me.

- En 2009, Ron Asheton, le guitariste des Stooges, est retrouvé mort, plusieurs jours après une crise cardiaque. Le rockeur était connu pour avoir aider son groupe à devenir un des plus influentiels de l'histoire du rock.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio