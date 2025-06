C’est le 6 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, Def Leppard joue au Crookes Workingman's Club à Sheffield. Un résumé du concert paraît dans le journal musical britannique "Sounds" et mène à un contrat d'enregistrement avec Phonogram Records.

- En 2004, Metallica joue un des rares concerts où le groupe joue sans le batteur Lars Ulrich, ne pouvant jouer à cause d'un virus. Le spectacle, qui a lieu au festival Download en Angleterre, sera joué par Dave Lombardo de Slayer, Joey Jordison de Slipknot et un technicien de Metallica à la batterie, en remplacement pour Ulrich.

- En 1970, Syd Barrett monte sur scène pour la première depuis son départ de Pink Floyd. Il est supporté par un groupe qui inclut David Gilmour de Pink Floyd, mais Barrett confond la foule et les musiciens lorsqu'après 4 chansons, il enlève sa guitare et quitte la scène.

- En 1969, Rod Stewart signe comme artiste solo avec Mercury Records.

 

- En 1992, David Bowie épouse la mannequin Iman à Florence en Italie. Le couple avait eu une cérémonie civile le mois auparavant, mais, puisque cela ne comptait pas comme mariage légal, ils devaient répéter la cérémonie.

- En 1994, Paul Stanley, le chanteur de KISS, et sa femme Pamela sont les heureux parents de leur seul enfant, un fils nommé Evan Shane.

 

- Et en 1982, Tom Petty, Bob Dylan, Stevie Nicks, Crosby, Stills & Nash, Joan Baez et d'autres jouent au concert anti-nucléaire Peace Sunday, We Have A Dream.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio