C’est le 6 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1970, Aerosmith joue leur premier spectacle à l'école secondaire Nipmuc Regional à Mendon au Massachussets. Parfois appelé les "mauvais garçons de Boston", Aerosmith deviendra le groupe américain de rock ayant vendu le plus d'albums, avec 150 millions d'albums vendus. C'est aussi le groupe américain ayant remporté le plus d'albums certifiés or et multi-platine.

- En 1975, les Sex Pistols jouent le premier spectacle dans une école d'arts à Londres. Dix minutes après le début, l'organisateur social de l'école fait débrancher les amplificateurs du groupe.

- En 1993, Meat Loaf passe cinq semaines au #1 avec le single “I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That).”

- En 1965, les Rolling Stones passent deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Get Off of My Cloud”, qui fait tomber "Yesterday" des Beatles au #2.

- En 1995, Queen lance Made in Heaven, le premier album studio depuis la mort du chanteur Freddie Mercury. Il inclut des morceaux vocaux et au piano enregistrés par Mercury avant sa mort.

- En 1976, le Steve Miller Band a la chanson #1 aux États-Unis avec “Rock ‘n’ Me.”

- En 1993, Pearl Jam a l'album #1 aux États-Unis avec leur deuxième effort intitulé Vs, qui vendra 950 000 copies, en faisant l'album le plus vendu en une semaine de l'histoire.

- Etn 2003, Metallica débute leur tournée de 137 spectacles Madly in Anger with the World à Tokyo au Japon. Ce sera la quatrième tournée la plus rentable de 2004.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio