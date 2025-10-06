C’est le 6 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, les Beatles lance « Something», leur premier single écrit par George Harrison. Il atteint le #3.

- En 1990, Soundgarden, Iggy Pop, Ice T, Joan Baez et d’autres jouent au festival A Gathering of Tribes dans le nord de la Californie, festival qui servira d’inspiration pour Lollapalooza. Ian Astbury de The Cult a organisé l’événement.

- En 1979, Led Zeppelin a l’album #1 au pays avec leur huitième essai, In Through the Out Door.

- En 1995, Alice in Chains envoie « Grind», la première chanson de leur album éponyme, aux stations radio par connexion satellite pour empêcher la création de copies après que la chanson ait été jouée prématurément à la radio.

- En 2009, Kiss lance Sonic Boom, leur premier album en 11 ans. Il n’est disponible que par Walmart.

- Et en 2004, le chanteur d’Incubus Brandon Boyd est arrêté à l’aéroport LaGuardia à New York après qu’un couteau ait été trouvé dans ses baggages.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio