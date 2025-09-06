C’est le 6 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1989, aux MTV Video Music Awards, Guns N’ Roses remportent le trophée pour Meilleur vidéo d'heavy métal pour “Sweet Child o’ Mine.”

- En 1961, Bob Dylan fait ses débuts au Gaslight Café à New York.

- En 1970, Jimi Hendrix joue son dernier concert, qui a lieu à Isle of Ferharn en Allemagne.

- En 1990, Tom Fogerty, qui joue de la guitare avec son frère John pour le groupe Creedence Clearwater Revival, meurt du SIDA.

- En 2002, Ray Manzarek et Robby Krieger des Doors jouent leur premier concert sous le nom de The Doors of the 21st Century, avec le batteur Stewart Copeland et le chanteur Ian Astbury.

- En 2003, lors d'un concert de Limp Bizkit à Londres, le chanteur Fred Durst affirme qu'il regrette les jours qu'il a passé à "coucher avec cette c***e Britney Spears."

- Et en 2010, Jane’s Addiction annoncent qu'ils se sépareraient d'avec le bassiste Duff McKagan, qui n'avait travaillé avec le groupe que pour cinq mois.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 6th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio