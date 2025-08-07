C’est le 7 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1996, l'album Eliminator de ZZ Top est certifié diamant, pour des ventes de 10 millions de copies aux États-Unis. On y trouve le hit "Legs".

- En 1970, Fleetwood Mac accueillent un nouveau membre : Christine McVie, l'épouse du bassiste John McVie.

- En 1974, Peter Wolf, le chanteur du J. Geils Band, se marie à l'actrice Faye Dunaway. Ils se divorceront cinq ans plus tard.

- En 1976, Elton John et Kiki Dee ont la chanson #1 aux États-Unis et au Royaume-Uni avec le duet “Don’t Go Breaking My Heart.”

- E n 2002, trois membres d'Oasis sont blessés lorsque leur taxi s'écrase à Indianapolis pendant leur tournée américaine. Noel Gallagher, Andy Bell et Jay Darlington se rendent tous à l'hôpital pour des lacérations et des contusions. Le concert de ce soir là doit être annulé.

- En 1965, les Herman’s Hermits sont au sommet des palmarès avec la chanson “I’m Henry VIII I Am.”

- En 1982, Fleetwood Mac entament un séjour de cinq semaines au sommet des palmarès avec leur album, Mirage.

- Et en 2006, Evanescence lancent leur chanson hit “Call Me When You’re Sober.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

