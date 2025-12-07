C’est le 7 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, Achtung Baby de U2 débute au #1 sur les palmarès.

- En 1968, pendant un concert en Angleterre, Eric Burdon annonce qu'il sépare le groupe The Animals ce mois-là, pour déménager en Californie afin de commencer une carrière d'acteur. Il joindra en fait au groupe War.

- En 1987, Mr. Mister passe deux semaines au #1 avec le single “Broken Wings.”

- En 1999, les Eagles tiennent une conférence de presse où ils annoncent que leur album Greatest Hits package est l'album le plus vendu aux États-Unis.

- Et en 2011, Thirty Seconds to Mars brise le record pour le plus de spectacles pour un seul album lorsqu'ils jouent leur 300ème spectacle pour l'album, This Is War, au Hammerstein Ballroom à New York.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio