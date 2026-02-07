C’est le 7 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, Pink Floyd entame la tournée The Wall Tour, nommé pour l'album qu'il venait de sortir. La tournée est relativement courte comparé aux tournées précédentes, avec seulement 31 spectacles. Par contre, on y utilise un grande quantité d'effets de scène, dont un mur géant construit sur scène, faisant 12 mètres de haut et et 75 de long, et fait de blocs de styromousse. Le mur représente les thèmes d'aliénation présentés sur l'album, et également l'état émotif de Roger Waters.

- En 1969, The Who enregistre “Pinball Wizard” aux studios Morgan à Londres. Ils joueront la chanson à presque tous leurs concerts après l'avoir joué pour la première fois en mai 1969.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1979, Stephen Stills devient le premier artiste rock à utiliser de l'équipement numérique pour enregistrer certaines de ses chansons au studio Record Plant à LA.

- En 1976, “50 Ways to Leave Your Lover” de Paul Simon est au #1 sur les palmarès des singles aux États-Unis.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1994, Melon Shannon Hoon, le chanteur de Blind, s'en prend à un garde de sécurité pendant la cérémonie des American Music Awards, après que son groupe ait perdu le prix de Meilleur nouvel artiste au profit de Stone Temple Pilots. Hoon est accusé de voies de fait, d'assaut, d'avoir résister à son arrestation et d'avoir détruit un téléphone à la station de police.

- En 2003, Courtney Love arrive pour un concert bénéfice au Old Vic Theatre à Londres, habillée en Donald Duck. Plus tard cette soirée là, elle rejoint Elton John sur scène pour chanter une version de “The Bitch is Back.”

- Et en 2004, le single de Queen “We Will Rock You” est déclaré le plus grand anthème rock de tous les temps par un sondage de fans de musique. Le groupe prend également la deuxième position avec “Bohemian Rhapsody.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio