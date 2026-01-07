C’est le 7 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2003, Ozzy Osbourne réaffirme ses voeux de mariage avec sa femme Sharon au Beverly Hills Hotel. Cependant, pendant la cérémonie, un collier de diamants de 15 000 $ que le couple allait mettre aux enchères est volé.

- En 1970, le fermier Max Yasgur, le propriétaire du site du festival de Woodstock, est poursuivi par ses voisins pour 35 000 $ en dommages à leurs propriétés.

- En 1971, Black Sabbath lance Paranoid aux États-Unis.

- En 1980, Pink Floyd lance “Another Brick in the Wall (Part 2).”



- Et en 2004, Chris Robinson des Black Crowes devient père lorsque sa femme de l'époque, l'actrice Kate Hudson, donne naissance à un fils à Los Angeles.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio