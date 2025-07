C’est le 7 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1986, David Lee Roth lance son premier album solo, intitulé Eat ‘Em and Smile.

- En 1980, Led Zeppelin jouent leur tout dernier concert. Il se déroule à Berlin Ouest et conclut leur tournée européenne. Le concert se termine avec une version de 17 minutes de “Whole Lotta Love.”

 

- En 2006, Roger “Syd” Barrett, le co-fondateur de Pink Floyd, meurt à Cambridge en Angleterre à l'âge de 60 ans de complications liées au diabète.

- En 2000, James Hetfield, le chanteur de Metallica, aggrave une blessure chronique au dos, le poussant à manquer trois concerts. Le groupe joue quand même les concerts, avec le bassiste Jason Newsted s'occupant de certaines des parties vocales, mais le groupe serait également aidé par Kid Rock, Jonathan Davis de Korn et Serj Tankian et Daron Malakian de System of a Down.

- En 1984, Bruce Springsteen entame un séjour de quatre semaines au sommet des palmarès avec l'album Born in the USA.

- Et en 2007, les concerts Live Earth ont lieu partout dans le monde pour conscientiser les gens aux questions environnementales. Les spectacles ont lieu au New Jersey, à Rio de Janeiro, à Londres, à Hambourg, à Tokyo, à Sydney, à Shanghai et d'autres villes encore. Parmi les artistes participants, on trouve The Police, Genesis, Roger Waters, Bon Jovi, les Foo Fighters, Spinal Tap, les Red Hot Chili Peppers, les Smashing Pumpkins, Metallica, les Beastie Boys et plusieurs autres.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio