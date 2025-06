C’est le 7 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1993, lors de son 35e anniversaire, Prince change son nom pour un symbole inprononçable, faisant de lui, littéralement, un icône. Il était né le 7 juin 1958.

- En 2009, après avoir joué le hit de Poison “Nothin’ but a Good Time” aux Tony Awards, Bret Michaels est frappé par une partie du décor qui s'était écroulé. Il tombe par terre, se coupant la lèvre et se cassant le nez.

 

- En 1969, Blind Faith font leur début sur scène au Hyde Park à Londres, où 120 000 personnes viennent assister au concert du supergroupe constitué d'Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker et Ric Grech.

- En 2008, Jimmy Page et John Paul Jones de Led Zeppelin surprennent la foule en montant sur scène pour jouer avec les Foo Fighters pendant un concert au Wembley Stadium à Londres. Ils jouent “Rock and Roll” et “Ramble On” ensemble.

- En 2008, 3 Doors Down a l'album #1 avec l'album éponyme du groupe.

 

- En 1975, Elton John passe à l'histoire lorsque son album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys devient le premier album à débuter au #1 sur les palmarès américains.

- En 1990, les Black Crowes jouent leur premier spectacle au Royaume-Uni, au Marquee à Londres.

- Et en 1964, lors de leur première tournée américaine, les Rolling Stones quittent la scène alors qu'ils se font huer à San Antonio au Texas. Des singes, qui faisaient partie du spectacle d'ouverture, sont ramenés sur scène, au grand plaisir de la foule.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio