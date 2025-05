C’est le 7 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, les Eagles sont #1 sur les palmarès américains avec le single "Hotel California"', le quatrième #1 du groupe aux États-Unis, qui sera également #8 au Royaume-Uni. Les Eagles gagneront également le Grammy pour Disque de l'année en 1977 pour "Hotel California" à la 20ème cérémonie des Grammys en 1978. Le solo de guitare de la chanson est au 8e rang dans le top 100 des solos du magazine Guitar et sera voté meilleur solo de l'histoire par les lecteurs du même magazine.

- En 1968, Reginald Dwight change de nom, adoptant le nom plus vendeur d'Elton John.

 

- En 1998, le Santa Monica Museum of Art en Californie réouvre ses portes avec un concert de Beck qui joue un morceau d'art de performance intitulée “New Age Evisceration 1.”

- En 1998, Steve Perry, le chanteur de Journey, quitte le groupe pour la deuxième fois, après que le groupe ait décidé de faire tournée sans lui. Il ne pouvait suivre le groupe à cause de maux de dos.

- En 1966, les Mamas and the Papas passent trois semaines au sommet des palmarès avec leur chanson “Monday Monday.”

 

- Et en 2002, les Rolling Stones se rendent au Van Cortland Park à New York en ballon dirigeable pour annoncer leur tournée mondiale pour 2002/2003.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio